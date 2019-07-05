Француз незаконно оказался в России, переплыв через Нарву

По его словам, у него не было плохих намерений, в страну он хотел попасть с целью туризма.

Пограничное управление ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области задержало гражданина Франции, который пытался незаконно попасть в Россию из Эстонии, сообщает пресс-служба ведомства.

— В ходе проведенного разбирательства установлено, что задержанным оказался гражданин Франции 1997 года рождения, — сказано в сообщении.

Как рассказал сам задержанный, он переплыл реку Нарва из Эстонии и оказался в России. По его словам, он имел благие намерения — туристические.

Сообщается, что против нарушителя возбудили уголовное дело за незаконное пересечение российской границы, ему грозит до двух лет тюрьмы.

Ранее пограничники Финляндии задержали пьяную россиянку на надувной лодке по подозрению в незаконном пересечении границы.