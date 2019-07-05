В Израиле скончалась соучредительница Московской Хельскинкской группы Ланда

Советская и российская правозащитница, одна из старейших членов Московской Хельсинкской группы Мальва Ланда умерла в Израиле в возрасте 100 лет. Об этом сообщает международное правозащитное общество "Мемориал".

— 3 июля в Хайфе (Израиль) на 101-м году жизни скончалась Мальва Ноевна Ланда — правозащитница, член МХГ, политссыльная. Сложно переоценить её вклад в правозащитное движение. Она возвышала свой голос прежде всего в защиту забытых, неизвестных политзаключённых, людей со сложной судьбой. Её смелость и открытость, отзывчивость и скромность сделали её одной из наиболее уважаемых участниц диссидентского движения, — говорится в сообщении, размещённом на сайте организации.

Ланда родилась в Москве 4 августа 1918 года. В 1938 году был расстрелян её отец. В 1976 году она стала одной из 11 правозащитников, подписавших учредительный документ Московской Хельсинской группы. С 1977 года была одной из распорядительниц Фонда помощи политзаключённым и их семьям, основанного Александром Гинзбургом и Александром Солженицыным. Дважды была в ссылке по различным обвинениям. Последние годы жизни провела в доме престарелых.