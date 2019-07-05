Девушка похудела на 60 килограммов, чтобы быть счастливой, как мама

27-летняя Карлин О'Донохью из Лондона вела незатейливый образ жизни: любила фастфуд и делать вид, что она счастлива. Но однажды женщина увидела свою радостную, похудевшую мать и тоже решила измениться!
Как рассказала изданию Daily Mail сама героиня, она весила 140 килограммов и нередко становилась объектом для насмешек или едких комментариев, люди шептались и переглядывались у неё за спиной. Однажды прохожий даже назвал её китом.
— Мои размеры, из-за них я чувствовала себя несчастной, но я делала вид, что всё в порядке. Я увидела, как стала счастлива мама моя после похудения, и это помогло мне сделать то же самое, — рассказала О'Донохью.
Правда, путь оказался не таким лёгким, ей пришлось отказаться от любимого фастфуда и вообще любой еды "на вынос", начать готовить дома правильное питание, ходить в тренажёрный зал. К началу 2019 года вместо 140 она весила уже 78 килограммов.
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Единственным обстоятельством, которое теперь омрачало ситуацию, была многочисленная обвисшая кожа на теле женщины, однако, устав от постоянного смущения по этому поводу, Карлин решилась на операцию. Вскоре ей удалось встретить и свою половинку, сейчас пара в отношениях.
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