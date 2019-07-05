Девушка похудела на 60 килограммов, чтобы быть счастливой, как мама

27-летняя Карлин О'Донохью из Лондона вела незатейливый образ жизни: любила фастфуд и делать вид, что она счастлива. Но однажды женщина увидела свою радостную, похудевшую мать и тоже решила измениться!

Как рассказала изданию Daily Mail сама героиня, она весила 140 килограммов и нередко становилась объектом для насмешек или едких комментариев, люди шептались и переглядывались у неё за спиной. Однажды прохожий даже назвал её китом.

— Мои размеры, из-за них я чувствовала себя несчастной, но я делала вид, что всё в порядке. Я увидела, как стала счастлива мама моя после похудения, и это помогло мне сделать то же самое, — рассказала О'Донохью.

Правда, путь оказался не таким лёгким, ей пришлось отказаться от любимого фастфуда и вообще любой еды "на вынос", начать готовить дома правильное питание, ходить в тренажёрный зал. К началу 2019 года вместо 140 она весила уже 78 килограммов.

Единственным обстоятельством, которое теперь омрачало ситуацию, была многочисленная обвисшая кожа на теле женщины, однако, устав от постоянного смущения по этому поводу, Карлин решилась на операцию. Вскоре ей удалось встретить и свою половинку, сейчас пара в отношениях.