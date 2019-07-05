Скоростной лимит до 130 км/ч могут принять в конце 2019 года

Максимальную скорость могут увеличить при соблюдении всех нормативно-технических требований при проектировании и строительстве дорог.

ГОСТ, разрешающий максимальную скорость с 110 до 130 км/ч на некоторых дорогах, могут ввести в конце 2019—начале 2020 годов, сообщил ТАСС замруководителя Федерального дорожного агентства (Росавтодор) Евгений Носов.

— Мы над этим вопросом работаем, ГОСТ должен быть принят в конце этого года либо в первом квартале 2020 года, — сказал Носов на форуме "Инновации в дорожном строительстве" в Сочи.

Он отметил, что скорость могут увеличить при качественном покрытии дороги, а также при соблюдении всех нормативно-технических требований при проектировании и строительстве.

Ранее сообщалось, что ГИБДД думает над обновлением правил дорожного движения.