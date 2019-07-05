В Ингушетии опекун чуть не замучила до смерти 7-летнюю племянницу

Сосудистые хирурги сделали операцию, уполномоченный по правам ребёнка в республике заверила, что руку удалось сохранить.

В одну из больниц Ингушетии доставили семилетнюю девочку, на теле которой заметны следы истязаний. Врачи нашли многочисленные порезы, ожоги и укусы — как свежие, так и уже заросшие. Следственный комитет России возбудил уголовное дело об издевательствах, проводится расследование. Об этом пишет издание "360".

— Следствием установлено, что 4 июля 2019 года примерно в 12:25 в Детскую республиканскую клиническую больницу Ингушетии доставлена малолетняя девочка 2012 года рождения со множеством телесных повреждений, — говорится в сообщении СКР.

Врачи проводят реанимационные мероприятия. Следователи выясняют обстоятельства причинения телесных повреждений ребёнку. Уголовное дело взял на контроль и.о. главы СУ СКР по Республике Ингушетия генерал-майор юстиции Усман Белхароев.

По данным источника издания, состояние девочки оценивается как тяжёлое. Сосудистые хирурги сделали операцию на руке. Уполномоченный по правам ребёнка в республике заверила, что руку удалось сохранить.

По данным издания, отец девочки скончался и последние полгода её воспитывала тётя. 33-летняя женщина заявляет, что племянница недавно упала в канализационную яму, а ранее сама села в кастрюлю с борщом. Этим она объяснила ожоги и прочие травмы. Родственницу доставили на допрос в СКР, рассказала уполномоченный по правам ребёнка в республике Зарема Чахкиева в своём инстаграме.

Ситуацию уже прокомментировал мэр Назрани Алихан Тумгоев.

— Вопиющий случай невиданной жестокости произошёл в Ингушетии. Язык не поворачивается сказать, что такое могло случиться у нас, — сказал он.

По словам мэра, он "не мог спокойно смотреть" видео, где показаны все травмы девочки. Он отметил, что сделавшие это люди должны быть наказаны по всей строгости закона.

— Тяжело называть их людьми, им нет оправдания, — добавил градоначальник.

И.о. главы Минздрава Ингушетии Зарема Льянова рассказала, что проводятся переговоры с институтом Леонида Рошаля и главным хирургом-ортопедом РФ. Решается вопрос о перевозке девочки в Москву. Врио главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматов окажет в этом необходимое содействие.