В Ингушетии опекун чуть не замучила до смерти 7-летнюю племянницу

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Фото © Instagram / ri_deti_06_

Сосудистые хирурги сделали операцию, уполномоченный по правам ребёнка в республике заверила, что руку удалось сохранить.

В одну из больниц Ингушетии доставили семилетнюю девочку, на теле которой заметны следы истязаний. Врачи нашли многочисленные порезы, ожоги и укусы — как свежие, так и уже заросшие. Следственный комитет России возбудил уголовное дело об издевательствах, проводится расследование. Об этом пишет издание "360".

Следствием установлено, что 4 июля 2019 года примерно в 12:25 в Детскую республиканскую клиническую больницу Ингушетии доставлена малолетняя девочка 2012 года рождения со множеством телесных повреждений, — говорится в сообщении СКР.

Врачи проводят реанимационные мероприятия. Следователи выясняют обстоятельства причинения телесных повреждений ребёнку. Уголовное дело взял на контроль и.о. главы СУ СКР по Республике Ингушетия генерал-майор юстиции Усман Белхароев.

По данным источника издания, состояние девочки оценивается как тяжёлое. Сосудистые хирурги сделали операцию на руке. Уполномоченный по правам ребёнка в республике заверила, что руку удалось сохранить.

По данным издания, отец девочки скончался и последние полгода её воспитывала тётя. 33-летняя женщина заявляет, что племянница недавно упала в канализационную яму, а ранее сама села в кастрюлю с борщом. Этим она объяснила ожоги и прочие травмы. Родственницу доставили на допрос в СКР, рассказала уполномоченный по правам ребёнка в республике Зарема Чахкиева в своём инстаграме.

Ситуацию уже прокомментировал мэр Назрани Алихан Тумгоев.

Вопиющий случай невиданной жестокости произошёл в Ингушетии. Язык не поворачивается сказать, что такое могло случиться у нас, — сказал он.

По словам мэра, он "не мог спокойно смотреть" видео, где показаны все травмы девочки. Он отметил, что сделавшие это люди должны быть наказаны по всей строгости закона.

Тяжело называть их людьми, им нет оправдания, — добавил градоначальник.

И.о. главы Минздрава Ингушетии Зарема Льянова рассказала, что проводятся переговоры с институтом Леонида Рошаля и главным хирургом-ортопедом РФ. Решается вопрос о перевозке девочки в Москву. Врио главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматов окажет в этом необходимое содействие.

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