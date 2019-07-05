Трамп отреагировал на землетрясение в Калифорнии

Ситуация в американском штате Калифорния, где ранее произошло землетрясение магнитудой 6,5, находится под контролем, заявил президент США Дональд Трамп в "Твиттере".

— Получил полную информацию по землетрясению в Южной Калифорнии. Всё, как представляется, в значительной степени находится под контролем, — написал Трамп.

Очаг землетрясения находился на глубине девять километров, эпицентр пришёлся на местность, расположенную в 195 километрах к северу от Лос-Анджелеса.