Трамп отреагировал на землетрясение в Калифорнии

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Президент США Дональд Трамп. Фото © Flickr / U.S. Secretary of Defense

Ситуация в американском штате Калифорния, где ранее произошло землетрясение магнитудой 6,5, находится под контролем, заявил президент США Дональд Трамп в "Твиттере".

Получил полную информацию по землетрясению в Южной Калифорнии. Всё, как представляется, в значительной степени находится под контролем, — написал Трамп.

Очаг землетрясения находился на глубине девять километров, эпицентр пришёлся на местность, расположенную в 195 километрах к северу от Лос-Анджелеса.

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