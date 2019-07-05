"Вертолёты России" может открыть сервис авиатакси после 2025 года

15-минутный полёт по Москве и Подмосковью обойдётся примерно в три тысячи рублей.

Компания "Вертолёты России" планирует открыть сервис вертолётного такси в Москве и Подмосковье после 2025 года, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу холдинга.

Перевозки планируется разделить на три вида: между разными районами Москвы — вертолёт подаётся по запросу, из города в аэропорты и из города в область. В компании уточнили, что 15-минутный полёт обойдётся примерно в три тысячи рублей.

По словам главного редактора журнала "Экспорт вооружений" Андрея Фролова, реализация такой идеи простимулирует спрос на гражданскую вертолётную технику на внутреннем рынке России. На данный момент его объём небольшой, поскольку сейчас его формируют преимущественно закупки госструктур и Минобороны РФ.

Ранее такую же услугу анонсировали в сервисе "Яндекс.Такси", однако сроки появления вертолётного такси не назвали.