На Камчатке проснулся вулкан Ключевская Сопка

По последним данным, выбросы пепла не обнаружены, однако в ближайшее время они могут появиться.

На Камчатке началось извержение крупнейшего из действующих вулканов Евразии — Ключевской Сопки, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

Последний раз извержение вулкана, происходящее каждые три-пять лет, было в 2015 году.

— После длительного перерыва в районе кратера Ключевского вулкана в ночь на пятницу (вечер четверга мск) была отмечена термальная аномалия с температурой 800–900 градусов Цельсия, — цитирует пресс-служба директора института Алексея Озерова.

По словам Озерова, вулканические бомбы поднимаются на высоту до 200 метров над вулканом. В ночные часы над кратером можно увидеть свечение.

Учёный также отметил, что пока выбросы пепла не обнаружены, однако в ближайшее время могут появиться "пеплопады" и "протяжённые пепловые шлейфы", которые опасны для авиации.

Ранее на итальянском острове Стромболи к северу от Сицилии произошло извержение вулкана, в результате которого погиб турист.