Министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини, занимающий также должность вице-премьера страны, после торжественного ужина с участием российской и итальянской делегаций рассказал, что думает о президенте России.

Он отметил, что в ходе беседы с российским лидером они обсудили Олимпийские игры, а также "безумные санкции Евросоюза", зашёл разговор также и про корни и идентичность различных народов.

— Несмотря на то что Владимир Путин — простой человек, он один из тех людей, которые оставят след в истории, — сообщил Сальвини в эфире телеканала Rete4.

Владимир Путин находился с рабочим визитом в Италии 4 июля. В ходе однодневной поездки российский лидер провёл несколько встреч — с папой римским Франциском, президентом Серджо Маттареллой, а также провёл переговоры с премьером республики Джузеппе Конте.

Уже покидая Италию, Владимир Путин провёл краткую дружескую встречу с Сильвио Берлускони в аэропорту Рима.