Британец умер во время просмотра фильма "Проклятие Аннабель — 3"

Однако на данный момент точная причина смерти 77-летнего мужчины не установлена.

В Таиланде в городе Паттайе британский турист скончался во время просмотра фильма ужасов, сообщает Daily Mail.

77-летний гражданин Великобритании Бернард Ченнинг смотрел новый фильм "Проклятие Аннабель-3". Однако, когда кино закончилось и в зале включили свет, выяснилось, что мужчина не дышит.

Сотрудники кинотеатра вызвали скорую помощь, врачи констатировали смерть британца.

По словам местной жительницы Монтиры Пхенграт, зрители были шокированы и расстроены. Многие испугались, что они сидели рядом с трупом продолжительное время.

Пока причина смерти Ченнинга не установлена, она станет известна после вскрытия.