В Словакии готовят резолюцию об отмене антироссийских санкций

В республике напомнили о недопустимости конфронтации со страной, с которой сложились "плотные исторические, экономические, культурные, да и чисто человеческие связи".

Резолюция о необходимости отмены антироссийских санкций и нормализации отношений с Россией находится в завершающей стадии подготовки и будет представлена в парламент Словакии до конца лета. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на автора документа — депутата Нацсовета (однопалатного парламента) Словакии Петера Марчека.

— Никто не говорит, что нам надо отказаться от сотрудничества с США, Британией или другими западными странами. Но недопустимо, чтобы мы находились, по сути, в состоянии конфронтации с государством, с которым имеем плотные исторические, экономические, культурные, да и чисто человеческие связи. В резолюции, которая находится в финальной стадии подготовки и будет представлена в течение двух месяцев, содержится призыв к отмене санкций против России, оказывающих негативный эффект на экономику не только нашей страны, но и остальных членов ЕС, — сказал Марчек.

Председатель Нацсовета Словакии Андрей Данко также выразил надежду, что отмена санкций произойдёт в ближайшее время. По его словам, всё равно ограничительные меры свою задачу не выполняют.

— Я верю, что они будут вскоре отменены, так же как недавно были сняты ограничения в ПАСЕ, — указал Данко.

Премьер Словакии заявил, что санкции против России не помогают никому

Путин: Обвинения во вмешательстве в дела США с нас сняты, а санкции за это — нет