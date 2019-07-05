Подозреваемого в десятках случаев педофилии священника лишили сана во Франции

Пик активной деятельности мужчины пришёлся на 1980-е годы, но всё это время ему удавалось скрывать правду.

Священник по имени Бернар Прейна из Лиона уже становился "героем" французских СМИ, когда из-за его страсти к несовершеннолетним мальчикам-скаутам был наказан архиепископ Лионский Филипп Барбарен, покрывавший тайные связи. Теперь возмездие настигло и самого — уже бывшего — священнослужителя. Об этом сообщает AFP.

— Ссылаясь на неоднократные жалобы и большое количество жертв, церковный суд постановил, что Прейна злоупотребил своей церковной властью в качестве лидера скаутов, — говорится в публикации.

По информации журналистов, в 1970–1980 годах Бернар Прейна был духовным лидером скаутов в детском лагере в Лионе. В этот период, как он сам позже признался, священник питал особую страсть к мальчикам до 16 лет и, судя по всему, проводил с ними очень необычные индивидуальные исповеди.

Долгие тридцать лет эта тема всячески замалчивалась самим священником и церковным руководством, в частности архиепископом Филиппом Барбареном. Неизвестно, что к этому привело, нарушения закона или банальный возраст, но в 2015-м Прейна ушёл в отставку, а менее чем через год архиепископа Филиппа приговорили к шести месяцам тюрьмы условно за сокрытие информации о фактах педофилии в церкви.

Случившееся, возможно, так и кануло бы в Лету вместе с теми, кто знал о тех событиях, если бы одна из жертв не узнала своего знакомого с детства святого отца и не испытала ужаса от того факта, что педофил спустя столько лет всё ещё занимает свой пост. Эта история стала основой для фильма "По воле Божьей", вышедшего в прокат в апреле 2019 года.