Пресс-служба Зеленского назвала Торонто вместо Оттавы столицей Канады

Первой ошибку заметила вице-спикер Верховной рады Украины, сторонница экс-президента Петра Порошенко Ирина Геращенко.

Пресс-служба нового президента Украины Владимира Зеленского вместо Оттавы назвала Торонто столицей Канады.

В сообщении о визите украинского лидера в страну говорилось, что Зеленский примет участие в международной конференции по поддержке реформ Украины, которая состоится в столице Канады — Торонто. Затем пресс-служба исправила ошибку, назвав Торонто самым крупным городом страны.

Как уточняет Страна.ua, первой ошибку заметила вице-спикер Верховной рады Украины, сторонница экс-президента Петра Порошенко Ирина Геращенко. По её словам, такие вещи проходят на уроках географии в пятом классе.

Также Геращенко высказалась о профессионализме и компетентности пресс-службы, заявив, что новые лица не всегда обладают данными качествами. Предположительно, она говорила о новом пресс-секретаре президента Юлии Мендель, назначенной на эту должность 3 июня.