СМИ: Три активиста задержаны за сожжение американского флага у Белого дома

Публичная акция у здания администрации США привела к столкновению с представителями правых групп.

Трёх человек задержали в США за сожжение американского флага рядом с Белым домом во время празднования Дня независимости 4 июля, сообщила газета Washington Examiner.

Communists burn a flag in front of the White House, toss it on U.S. Secret Service Police, who recoils in pain. Another USSS member comes in with a fire extinguisher and puts it out. pic.twitter.com/jqLd4DQC0I — Marcus J. DiPaola (@marcusdipaola) July 4, 2019

Сожжение произошло как минимум за час до того, как американский президент Дональд Трамп отправился к Мемориалу Авраама Линкольна из Белого дома для того, чтобы произнести праздничную речь. Левые активисты сопровождали сожжение флага антиправительственными лозунгами, сообщает газета.

В результате публичной демонстрации произошли столкновения с представителями правых групп. По данным издания, полицейские были вынуждены перекрыть часть территории рядом с Белым домом для подавления волнений.

Ранее стало известно, что полиция Мексики устроила забастовку.