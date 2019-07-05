СМИ: Три активиста задержаны за сожжение американского флага у Белого дома

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Фото © Twitter / Marcus J. DiPaola

Публичная акция у здания администрации США привела к столкновению с представителями правых групп.

Трёх человек задержали в США за сожжение американского флага рядом с Белым домом во время празднования Дня независимости 4 июля, сообщила газета Washington Examiner.

Сожжение произошло как минимум за час до того, как американский президент Дональд Трамп отправился к Мемориалу Авраама Линкольна из Белого дома для того, чтобы произнести праздничную речь. Левые активисты сопровождали сожжение флага антиправительственными лозунгами, сообщает газета.

В результате публичной демонстрации произошли столкновения с представителями правых групп. По данным издания, полицейские были вынуждены перекрыть часть территории рядом с Белым домом для подавления волнений.

Ранее стало известно, что полиция Мексики устроила забастовку.

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