Неизвестный напал с ножом на людей в медцентре на востоке США

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Точное число раненых неизвестно, но установлено, что трое из них — в критическом состоянии.

Несколько человек серьёзно пострадали в результате нападения, которое было совершено в медицинском центре города Питерсберга (штат Вирджиния, США). Об этом информирует CBS со ссылкой на местную полицию.

ЧП произошло в центре донорства плазмы.

Точное число пострадавших не называется, но уже известно, что состояние троих из них оценивается врачами как критическое. Подозреваемый уже задержан.

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