Неизвестный напал с ножом на людей в медцентре на востоке США

Несколько человек серьёзно пострадали в результате нападения, которое было совершено в медицинском центре города Питерсберга (штат Вирджиния, США). Об этом информирует CBS со ссылкой на местную полицию.
ЧП произошло в центре донорства плазмы.
Suspect in custody after stabbing leaves several injured at Virginia plasma center https://t.co/4YlLdf88Oc pic.twitter.com/CST7lrxO1k— CBS News (@CBSNews) July 5, 2019
Точное число пострадавших не называется, но уже известно, что состояние троих из них оценивается врачами как критическое. Подозреваемый уже задержан.
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