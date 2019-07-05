Женщина потеряла 4-летнего сына в аквапарке и нашла его тело вечером

Возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности".

Следователями СК РФ по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело по факту гибели четырёхлетнего мальчика во время купания в аквапарке города Гулькевичи, куда он приехал вместе с мамой. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По информации правоохранителей, днём 3 июля жительница посёлка Комсомольского Гулькевичского района отправилась в указанный город вместе с двумя своими детьми 3 и 4 лет в аквапарк.

В какой именно момент старший из детей потерялся, не сообщается, однако известно, что около 19:00 женщина обнаружила лежащее в воде бассейна тело сына без признаков жизни. Прибывшие на место медики смогли лишь констатировать его смерть.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности". Также будет дана юридическая оценка действий матери ребёнка, а также сотрудников развлекательного центра.