Названы регионы с наибольшей нехваткой мест в яслях

Ингушетия, Крым и Дагестан имеют наибольший дефицит мест в яслях, свидетельствует доклад правительства о политике в сфере образования, имеющийся в распоряжении "Известий".
В яслях Ингушетии не имеется мест для 67,15% детей в возрасте от двух месяцев до трёх лет. В Крыму дефицит мест составил 56,85%, а в Дагестане — 55,21%.
Кроме того, нехватка мест долей в 50%–7% зафиксирована ещё в 55 субъектах страны. В 19 других этот показатель находится в промежутке от 7% до 1%.
Согласно данным доклада, только в восьми регионах России все дети дошкольного возраста до трёх лет могут рассчитывать на место в яслях.
В целом по стране по итогам 2018 года доля доступности дошкольного образования для детей от двух месяцев до трёх лет составила 83,6%.
По словам руководителя рабочей группы по социальной политике экспертного совета при Правительстве РФ Сергея Рыбальченко, нехватка мест в яслях Ингушетии и Дагестана связана с высоким показателем рождаемости, а также с недостаточно развитой инфраструктурой.
Кроме того, как рассказали в пресс-службе Министерства образования, науки и молодёжи Крыма, в период с 2009 по 2013 год будучи частью Украины, республика не обзавелась ни одним новым детским садом. Однако за пять лет пребывания в составе России было создано 20,8 тысячи мест для дошкольников.
Ранее стало известно, в каких российских регионах за услуги ЖКХ платят менее 500 рублей.
Life Shot наш оперативный канал в Telegram