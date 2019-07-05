Названы регионы с наибольшей нехваткой мест в яслях

При этом лишь восемь субъектов страны имеют полную доступность дошкольного образования для детей до трёх лет.

Ингушетия, Крым и Дагестан имеют наибольший дефицит мест в яслях, свидетельствует доклад правительства о политике в сфере образования, имеющийся в распоряжении "Известий".

В яслях Ингушетии не имеется мест для 67,15% детей в возрасте от двух месяцев до трёх лет. В Крыму дефицит мест составил 56,85%, а в Дагестане — 55,21%.

Кроме того, нехватка мест долей в 50%–7% зафиксирована ещё в 55 субъектах страны. В 19 других этот показатель находится в промежутке от 7% до 1%.

Согласно данным доклада, только в восьми регионах России все дети дошкольного возраста до трёх лет могут рассчитывать на место в яслях.

В целом по стране по итогам 2018 года доля доступности дошкольного образования для детей от двух месяцев до трёх лет составила 83,6%.

По словам руководителя рабочей группы по социальной политике экспертного совета при Правительстве РФ Сергея Рыбальченко, нехватка мест в яслях Ингушетии и Дагестана связана с высоким показателем рождаемости, а также с недостаточно развитой инфраструктурой.

Кроме того, как рассказали в пресс-службе Министерства образования, науки и молодёжи Крыма, в период с 2009 по 2013 год будучи частью Украины, республика не обзавелась ни одним новым детским садом. Однако за пять лет пребывания в составе России было создано 20,8 тысячи мест для дошкольников.

Ранее стало известно, в каких российских регионах за услуги ЖКХ платят менее 500 рублей.