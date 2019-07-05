Трамп пообещал установить американский флаг на Марсе

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Коллаж © LIFE. Фото © Pixabay

Американский лидер Дональд Трамп пообещал, что астронавты США в скором времени высадятся на Марсе и поставят там флаг страны. Такое заявление он сделал у Мемориала Авраама Линкольна в Вашингтоне, выступая там по случаю Дня независимости Соединённых Штатов Америки.

Я хочу, чтобы вы знали, что мы вернёмся на Луну очень скоро и однажды, в скором времени, установим американский флаг и на Марсе, — заявил глава государства.

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