Венгерского посла вызвали на беседу в МИД Украины

В министерстве отметили, что Киев учитывал просьбы Венгрии, когда формулировал законы.

Замглавы МИД Украины Егор Божок вызвал на беседу венгерского посла Иштвана Ийдярто из-за заявлений главы внешнеполитического ведомства Венгрии Петера Сийярто. Об этом сообщается на сайте министерства.

Ранее Сийярто заявил, что законы об образовании и о госязыке, подразумевающие использование только украинского языка во всех сферах общества, ущемляют права венгерской общины.

Божок отметил, что в Киеве удивились таким высказываниям, и напомнил о том, что заявления Сийярто противоречат рекомендациям Венецианской комиссии и предыдущим договорённостям.

— Украинская сторона выполнила рекомендации комиссии и пошла навстречу венгерской стороне по имплементации закона Украины "Об образовании", — сказано в сообщении украинского МИД.

Кроме того, в министерстве отметили, что закон о государственном языке был сформулирован с учётом просьб венгерской стороны "о продлении переходного периода до 2023 года".

Ранее в конфликт между Венгрией и Украиной на почве закона о госязыке вмешались США, призвав Будапешт не ввязываться в спор.