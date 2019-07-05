В работе Google зафиксирован сбой

Проблемы в работе американского поисковика Google наблюдаются 5 июля в ряде стран мира. Об этом говорится на странице сервиса Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов.

— Сбои в работе Google наблюдаются с 20:21 [четверга] (3:21 пятницы по московскому времени. — Прим. Лайфа), — поясняется в сообщении сервиса.

Больше всего жалоб на неполадки поступает от пользователей из Японии, США, стран Латинской Америки и Европы.

Пользователи сообщают о проблемах с авторизацией (55%) и работой системы (44%).

Накануне масштабный сбой произошёл в работе Facebook и его сервисов: Instagram, WhatsApp и других.