К середине века Париж могут накрывать 60-дневные волны невыносимой жары

28 июня во Франции был побит рекорд температуры: столбик термометра в городе Карпантра на юго-востоке страны поднялся до +44,3 °С.

По мнению французских метеорологов, к 2050 году волна летней жары в Париже может продолжаться до 60 дней. Об этом пишет РИА "Новости".

По словам гендиректора Парижского климатического агентства Анн Жиро, 28 июня во Франции был побит рекорд температуры: столбик термометра в городе Карпантра на юго-востоке страны поднялся до +44,3 °С, на две десятых градуса обойдя рекорд 2003 года, когда из-за экстремальной жары погибло 17 тысяч человек.

— После этого мы многому научились. Что касается волны этого года, то она началась в июне, а обычно такое происходит в августе. По прогнозам метеорологов, к 2050 году в Париже может быть от 10 до 60 дней жары в период с июня по сентябрь, — отметила Жиро.

Метеоролог подчеркнула, что к жаре в этом году Париж был готов. В городе действуют 800 пунктов охлаждения, которые располагаются в различных социальных учреждениях и до которых можно добраться за 7 минут, где бы ни находился человек. Пункты обозначены в мобильном приложении "Экстремальный Париж".

— Под воздействием жары люди начинают плохо соображать и поэтому могут попасть в смертельно опасную ситуацию или не позвать на помощь, или не выполнить элементарных действий, которые могут спасти жизнь, — добавила специалист.

По её словам, в городе работают 15 тысяч волонтёров, приходящих на помощь в экстремальной ситуации и обученных элементарным действиям, которые могут спасти жизни.

Ранее наблюдения со спутников в июне этого года показали, что этот месяц стал самым жарким на планете за всё время метеорологического мониторинга.