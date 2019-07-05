Первый тяжёлый вертолёт Ми-26Т2В поступит в войска в 2021 году

Также сообщается, что начата разработка "арктической" версии машины для работы в северных широтах.

Первый образец последней модификации российского транспортного вертолёта Ми-26Т2В поступит в распоряжение Минобороны РФ в 2021 году. Об этом сообщил гендиректор холдинга "Вертолёты России" Андрей Богинский.

— До конца 2019 года мы планируем получить предварительное заключение о возможности запуска Ми-26Т2В в серию и на основании этого подписать с военным ведомством контракт на поставку первой машины в 2021 году, — приводит его слова РИА "Новости".

Он также добавил, что в июне текущего года запланированы государственные совместные испытания обновленной машины. Они пройдут на четырёх площадках: в Подмосковье, Ростове-на-Дону, в Нальчике и Ахтубинске, их завершение планируется к выходу первой серийной машины.

Такую немалую продолжительность испытаний Богинский пояснил непрерывно повышающимися требованиями для современных боевых машин, которые требуют значительно большего времени для тестов.

Кроме того, по его словам, на предприятии сейчас идёт разраб первой "арктической" версии Ми-26Т2В, которая помимо оснащения самым современным оборудованием, также будет приспособлена для работы в непростых условиях арктического холода.

Среди основных отличий Ми-26Т2ВА для северных широт утеплённый фюзеляж, система обогрева механизмов, дополнительный тёплый санузел, специальные аварийно-спасательные средства, а также оборудование для нагрева пищи. Предполагается, что и лётный костюм экипажа будет подвержен улучшениям, из-за чего немного поменяется вид кабины лотов.

По словам Богинского, уже определены примерные сроки, хотя рабочей конструкторской документации как таковой ещё не существует, её должны подготовить в Минобороны. По приблизительным оценкам, с момента получения задания до опытного образца пройдёт около двух лет.