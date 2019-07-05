Появились видео перехвата самолёта ВМС США у берегов Крыма

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В Сети опубликованы видео перехвата противолодочного самолёта ВМС США P-8A Poseidon в 75 км от Крыма, предположительно, российским истребителем. Запись разместил в своём твиттере журналист Александр Коц.

На ролике можно увидеть, как истребитель приближается к американскому самолёту и затем на безопасном расстоянии сопровождает его. При этом на фоне можно заметить очертания Крымского полуострова.

Судя по некоторым кадрам, съёмка велась пилотом истребителя Су-27.

Как отмечает мониторинговый ресурс PlaneRadar , P-8A Poseidon взлетел в Италии вечером 3 июля, после чего вёл разведку вдоль российского черноморского побережья.

Отметим, что Министерство обороны России подтвердило информацию о том, что российская авиация перехватила самолёт ВМС США у границ страны в Черном море, сообщает РИА "Новости".

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