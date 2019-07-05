Появились видео перехвата самолёта ВМС США у берегов Крыма

В Сети опубликованы видео перехвата противолодочного самолёта ВМС США P-8A Poseidon в 75 км от Крыма, предположительно, российским истребителем. Запись разместил в своём твиттере журналист Александр Коц.
Видео от подписчика. Пишут что это вчерашний перехват американского Р-8 у берегов Крыма. Наглядно видно, как близко они подлетают к полуострову. pic.twitter.com/o6QOK1pV8l— Александр Коц (@sashakots) July 4, 2019
На ролике можно увидеть, как истребитель приближается к американскому самолёту и затем на безопасном расстоянии сопровождает его. При этом на фоне можно заметить очертания Крымского полуострова.
Судя по некоторым кадрам, съёмка велась пилотом истребителя Су-27.
Еще немного съемок от подписчика. Перехват американского Р-8 Посейдон в нейтральном небе в 75 километрах от побережья Крыма. pic.twitter.com/Y9xIPPSBsE— Александр Коц (@sashakots) July 4, 2019
Как отмечает мониторинговый ресурс PlaneRadar , P-8A Poseidon взлетел в Италии вечером 3 июля, после чего вёл разведку вдоль российского черноморского побережья.
Отметим, что Министерство обороны России подтвердило информацию о том, что российская авиация перехватила самолёт ВМС США у границ страны в Черном море, сообщает РИА "Новости".
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