Эмир Дубая подал в суд на сбежавшую жену, та наняла адвоката принцессы Дианы

Эмир Дубая, миллиардер и премьер-министр ОАЭ Рашид аль Мактум подаёт иск в суд Лондона против одной из своих жён, принцессы Хайи аль Хуссейн, которая тайно сбежала от него в британскую столицу и просит там убежища. Об этом сообщает CNN.

По информации журналистов, принцесса, являющаяся дочерью Хусейна ибн Талала, правившего Иорданией с 1952 по 1999 год, испугалась некоторой информации о своём супруге и, опасаясь за свою жизнь и жизни своих детей, решила сбежать. Изначально сообщалось, что принцесса сбежала в Германию, взяв с собой около 40 миллионов долларов, однако в Берлине это опровергли.

Позже стало известно, что уехала принцесса вовсе не в Германию, а в Великобританию. И планирует начать полномасштабную судебную войну с супругом в Высоком суде Лондона, чтобы получить развод и опеку над наследниками. Впрочем, как раз второе, по предварительной информации, и собирается оспаривать Мактум и уже нанял для этого юриста. Слушания назначены на 30 и 31 июля.

Относительно причин, которые могли бы побудить принцессу уехать из самой либеральной арабской страны, утверждается, что Хайе стали известны пугающие подробности возвращения в Дубай шейхи Латифы — дочери её супруга от другой жены, которая попыталась сбежать на яхте в феврале прошлого года из-за жестокого обращения.