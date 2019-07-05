Подросток назвал причину избиения ликвидатора-чернобыльца в Москве

Молодой человек заверил, что готов любыми способами оказать помощь пострадавшему.

Подросток, избивший в Москве ликвидатора аварии на Чернобыльской АЭС Игоря Брехова, назвал причины своего поступка в беседе с каналом "360".

— Я же не изверг, я бы сам пожал руку такому человеку и никогда не поднял бы руку на инвалида. Думал, что он пьяный, и защищал девушку, — заявил 17-летний молодой человек.

Он отметил, что каждый бы сделал то же самое, если бы кто-то потрогал спутницу за ягодицу.

Как считает подросток, СМИ пишут "одну ложь" о данном происшествии". Он заверил, что готов оказать помощь Брехову во всём.

В Москве 3 июля Брехов, инвалид первой группы, случайно задел в толпе спутницу молодого человека на станции метро "Бульвар Дмитрия Донского". Подросток нанёс мужчине побои, в результате чего тот был госпитализирован с переломами рёбер, порванной связкой руки и многочисленными ушибами.