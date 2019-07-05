Учения российских военных стартовали в Чёрном море параллельно манёврам НАТО

На последнем этапе экипажи откроют ракетную и артиллерийскую стрельбу по целям из зенитных ракетных и артиллерийских комплексов.

Плановые учения российских военных начались в водах Чёрного моря, там же на данный момент проходят военно-морские манёвры НАТО Sea Breeze, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на отдел информационного обеспечения Черноморского флота пресс-службы Южного военного округа.

В учениях российского флота участвуют примерно десять кораблей, в том числе и большие десантные корабли "Азов" и "Цезарь Куников", малые ракетные корабли "Орехово-Зуево" и "Мираж", ракетные катера "Ивановец", "Набережные Челны" и Р-60.

Манёвры кораблей проходят на морских полигонах. По данным пресс-службы, в качестве завершающего этапа учений экипажи откроют ракетную и артиллерийскую стрельбу по целям из зенитных ракетных и артиллерийских комплексов.

— Группировка кораблей Черноморского флота продолжает комплекс мероприятий по контролю за деятельностью кораблей НАТО, участвующих в военно-морском учении "Си Бриз — 2019" в северо-западной части Чёрного моря, — отметили в пресс-службе.

Напомним, ежегодные учения Sea Breeze 2019 начались 1 июля. В них принимают участие военные из 19 стран. В частности, в учениях задействованы французский Dupuy de Lôme, британский HMS Duncan и канадский HMCS Toronto.