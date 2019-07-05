Малайзия запретила вывозить морской песок

Решение обусловлено необходимостью защиты окружающей среды и не имеет никакой политической подоплёки, заявили в правительстве страны.

Власти Малайзии запретили экспорт морского песка, который используется преимущественно для создания насыпных территорий. Об этом сообщает The Straits Times, цитируя министра водных, земельных и природных ресурсов страны Хавьера Джаякумара.

По его словам, "решение обусловлено необходимостью защиты окружающей среды и не имеет никакой политической подоплёки под собой", а само решение пришло ещё в мае прошлого года.

Глава ведомства отметил также, что Малайзия продолжит экспортировать в Индию, Китай и Сингапур речной песок, который используется для производства цемента.

Основным покупателем морского песка до недавнего времени был Сингапур, пытающийся расширять сухопутное пространство лишь за счёт насыпных территорий, что вызывает беспокойство в Куала-Лумпуре. Одним из главных таких проектов в Сингапуре сейчас является строительство нового морского порта Туас, который обещает стать самым крупным в мире.