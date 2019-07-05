Подросток выстрелил сверстнику в ухо в Красноярске

Красноярские правоохранители занимаются проверкой информации о ЧП во время тренировки по стрельбе в посёлке Весёлое Тасеевского района, на которой подросток прострелил сверстнику ухо. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СК РФ.

По информации полицейских, во время тренировки по стрельбе из пневматической винтовки, готовясь к летним соревнованиям под руководством тренера, один из спортсменов подошёл к стойке, чтобы самостоятельно заменить мишень.

В это время его сверстник взял ружьё и выстрелил. К счастью, всё обошлось, пуля попала в ухо, не задев жизненно важные органы. Согласно данным СК, сам тренер в этот момент отвечал на вопросы других учеников.

Для установления степени вреда здоровью назначена судебно-медицинская экспертиза, будут опрошены тренер и свидетели. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.