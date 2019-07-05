Миллиардер с семьёй погиб при крушении вертолёта на Багамах

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Фото © JAMEL TOPPIN / FORBES

Воздушное судно рухнуло в Атлантический океан, никто из находившихся на борту не выжил.

Семь человек, в том числе миллиардер и угольный магнат Крис Клайн, погибли в результате крушения вертолёта на Багамах, сообщает издание BNO News.

По данным американских властей, инцидент произошёл рано утром 4 июля. Вертолёт рухнул в Атлантический океан около самого северного острова Багамских островов. Это произошло вскоре после взлёта.

Всего на борту находилось семь человек, никто из них не спасся. Друзья опознали одного из погибших как Клайна. Он погиб накануне своего 62-го дня рождения. Личности остальных пока не установлены, по данным СМИ, большинство из них — члены семьи миллиардера.

Согласно данным журнала Forbes, состояние Клайна на момент его гибели составляло около $1,8 млрд, он разбогател в начале 2000-х.

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