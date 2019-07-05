Миллиардер с семьёй погиб при крушении вертолёта на Багамах

Воздушное судно рухнуло в Атлантический океан, никто из находившихся на борту не выжил.

Семь человек, в том числе миллиардер и угольный магнат Крис Клайн, погибли в результате крушения вертолёта на Багамах, сообщает издание BNO News.

По данным американских властей, инцидент произошёл рано утром 4 июля. Вертолёт рухнул в Атлантический океан около самого северного острова Багамских островов. Это произошло вскоре после взлёта.

BREAKING: Billionaire coal Tycoon #ChrisCline has died in a helicopter crash in the #Bahamas pic.twitter.com/vAL63zvIbU — newsblunt (@newsbluntmedia) July 5, 2019

Всего на борту находилось семь человек, никто из них не спасся. Друзья опознали одного из погибших как Клайна. Он погиб накануне своего 62-го дня рождения. Личности остальных пока не установлены, по данным СМИ, большинство из них — члены семьи миллиардера.

Согласно данным журнала Forbes, состояние Клайна на момент его гибели составляло около $1,8 млрд, он разбогател в начале 2000-х.