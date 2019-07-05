Сейчас страна намерена начать активное сотрудничество с Норвегией по вопросам освоения северной территории.

Украина может стать ещё одним "арктическим игроком", заявил посол страны в Норвегии Вячеслав Яцюк, сообщает газета High North News.

— Сейчас Украина не участвует в арктической деятельности. Но мы начинаем думать, что страна может стать арктическим игроком, — заявил дипломат в ходе своего визита на архипелаг Шпицберген.

Как сказал Яцюк, одной из целей его визита являлось в том числе и подтверждение намерений Украины начать активное сотрудничество с Норвегией по вопросам освоения Арктики.

— В последние годы Норвегия и Украина укрепили двусторонние связи как в политике, так и в сфере экономики и гуманитарной помощи, — заявил посол.

Ранее стало известно, что США выделят $82 миллиона на военную связь в Арктике.