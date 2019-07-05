Продюсеру фильма "Волк с Уолл-стрит" предъявили обвинение

Мужчину обвиняют в пяти эпизодах, в результате которых он, вероятно, незаконно присвоил 248 миллионов долларов.

В Малайзии предъявлено обвинение в отмывании денег кинопродюсеру Ризе Азису, который известен по работе над фильмом "Волк с Уолл-стрит". Об этом информирует Reuters.

Риза Азис — пасынок бывшего премьер-министра Малайзии Наджиба Разака, находящегося под следствием из-за причастности к коррупционному скандалу, который связан с хищениями в инвестиционном госфонде 1MDB. В малайзийских правоохранительных органах полагают, что продюсер также имеет отношение к отмыванию денег. Его обвиняют в пяти эпизодах, в результате которых он, вероятно, незаконно присвоил 248 миллионов долларов.

По данным агентства, Риза Азис, который выступает сооснователем американской продюсерской и дистрибьюторской компании Red Granite Pictures, виновным себя не признаёт.

Следствие по делу фонда, инициированное в 2011 году, было закрыто и открыто потом в 2015 году, но при правительстве Наджиба Разака его снова прекратили. Расследование возобновлено новыми властями после победы на выборах оппозиционной коалиции "Альянс надежды".

В конце мая прошлого года в домах и квартирах семьи Наджиба Разака прошли обыски, в ходе которых были изъяты $28,6 млн и ювелирные изделия на сумму более $109 млн. На его счетах нашли значительные средства, которые были переведены из фонда 1MDB.

Ризу Азиса задержали в Малайзии 4 июля, после чего отпустили под залог.

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