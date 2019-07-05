Германия вернула владельцам похищенную нацистами картину Синьяка

Немецкие специалисты установили ещё одну картину из коллекции Корнелиуса Гурлитта, умершего в 2014 году, которая была похищена нацистами во время Второй мировой войны. Произведение искусства было отправлено семье законного владельца.

Известно, что полотно "Набережная Клиши" Поля Синьяка принадлежало Гастону Просперу Леви, коллекционеру-французу еврейского происхождения, который купил его в 1927 году. После прихода нацистов к власти он, как и многие евреи в Германии, был подвержен гонениям. После войны картина оказалась в коллекции Гурлитта.

— Бесчисленное число торговцев и коллекционеров искусства, по большей части еврейского происхождения, как Гастон Проспер Леви, подвергалось преследованиям и хищениям со стороны нацистов <…> другие продавали своё имущество значительно дешевле его стоимости или оставляли, когда спасались бегством, — заявила министр культуры ФРГ Моника Грюттерс.

Restitution von Nazi-Raubgut «Quai de Clichy» von Paul Signac aus Sammlung #Gurlitt durch ⁦@BundesKultur⁩ Monika Grütters an Agnès Sevestre-Barbé als Vertreterin der Erben von Gaston Prosper Lévy #dpareporter pic.twitter.com/h0TNfau2Ti — Gerd Roth (@ArnoRo) 3 июля 2019 г.

Подпольная коллекция Гурлитта до 2013 года не существовала в природе, во всяком случае, для всех, кроме её создателя Хильдебранда Гурлитта, арт-дилера, сотрудничавшего с нацистским режимом. Он, несмотря на наличие еврейской крови, смог приспособиться к нацистскому режиму в качестве посредника при продаже произведений искусства за границу.

Общая стоимость коллекции составляет около одного миллиарда евро, насчитывает около 1500 произведений искусства. Она была обнаружена во время обыска в квартире умершего сына коллекционера — Корнелиуса Гурлитта — в Мюнхене в 2013 году. К настоящему моменту специалисты Немецкого фонда утраченного искусства установили, что как минимум семь работ были незаконно присвоены нацистами.