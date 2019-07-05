Названы самые популярные страны у туристов-европейцев

Большинство туристов из Европы (84%) путешествуют по странам Евросоюза, информирует "ЕвроПульс".

При этом, согласно данным Евростата, чаще всего они едут на отдых в Испанию (21%), а также в Италию и Францию (по 12%).

Самым популярным выездным направлением являются США, где проводят свой отпуск 2,3% европейцев. Средняя продолжительность такой поездки составляет 13 дней, при этом ночь в отеле обходится туристам в среднем в 156 евро.

На втором месте по востребованности оказались поездки в Турцию (0,9%). Тур продолжается в среднем десять дней. Путешественники отдают за номер в отеле в среднем 83 евро в сутки.

Отпуск в Таиланде (0,8% путешественников) и в Индии (0,7%) продолжается гораздо дольше — в среднем 22 дня. За гостиницу туристы отдают 91 евро в сутки в среднем.