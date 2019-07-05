Непригодными для жизни признаны более трёх тысяч затопленных домов в Приангарье

Число пострадавших в регионе от стихии увеличилось до 340 человек, включая 59 детей. Все они госпитализированы.

После обрушившегося на Иркутскую область паводка около 3,5 тысячи домов были признаны непригодными для жизни, рассказал журналистам председатель чрезвычайной комиссии Руслан Болотов.

— Количество обследованных домов перевалило за 4,5 тысячи. Из них 3,5 тысячи признаны непригодными для проживания, — сказал он

По последним данным, число пострадавших от стихии в регионе превысило две тысячи человек. Из них 340 были госпитализированы, в том числе 59 детей. 21 человек погиб, ещё 13 числятся пропавшими без вести.

Как сообщил Роспотребнадзор, по результатам проведённых экспертиз в зоне паводка не было зафиксировано вспышек заболеваний, санитарно-эпидемиологическая ситуация стабильная.

Ранее Лайф сообщал, что в зоне паводка в Иркутской области были найдены живыми 24 жителя, считавшиеся пропавшими без вести.

В шести районах Иркутской области был введён режим ЧС из-за паводка. Четыре тысячи жилых домов в 42 населённых пунктах оказались подтопленными. Президент России Владимир Путин поручил оперативно оказать помощь гражданам, пострадавшим от наводнения в Приангарье. Ликвидацией паводка занимаются силы МЧС и военные.