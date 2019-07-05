Непригодными для жизни признаны более трёх тысяч затопленных домов в Приангарье

После обрушившегося на Иркутскую область паводка около 3,5 тысячи домов были признаны непригодными для жизни, рассказал журналистам председатель чрезвычайной комиссии Руслан Болотов.
— Количество обследованных домов перевалило за 4,5 тысячи. Из них 3,5 тысячи признаны непригодными для проживания, — сказал он
По последним данным, число пострадавших от стихии в регионе превысило две тысячи человек. Из них 340 были госпитализированы, в том числе 59 детей. 21 человек погиб, ещё 13 числятся пропавшими без вести.
Как сообщил Роспотребнадзор, по результатам проведённых экспертиз в зоне паводка не было зафиксировано вспышек заболеваний, санитарно-эпидемиологическая ситуация стабильная.
Ранее Лайф сообщал, что в зоне паводка в Иркутской области были найдены живыми 24 жителя, считавшиеся пропавшими без вести.
В шести районах Иркутской области был введён режим ЧС из-за паводка. Четыре тысячи жилых домов в 42 населённых пунктах оказались подтопленными. Президент России Владимир Путин поручил оперативно оказать помощь гражданам, пострадавшим от наводнения в Приангарье. Ликвидацией паводка занимаются силы МЧС и военные.
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