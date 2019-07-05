Эксперты назвали желаемый уровень зарплат у российской молодёжи

На самую высокую заработную плату претендуют молодые россияне, которые заняты в области информационных технологий.

Специалисты выяснили, на какую зарплату рассчитывает молодёжь России (от 18 до 30 лет) из разных профессиональных областей. Об этом информирует RT со ссылкой на исследование специалистов из РАНХиГС.

На самую высокую зарплату претендуют молодые россияне, которые заняты в области информационных технологий. Треть из них полагают, что их образование и уровень квалификации позволяют им рассчитывать на 50–60 тысяч рублей в месяц. 20 процентов специалистов из данной сферы хотели бы получать 40–50 тысяч, ещё четверть надеются на 30–40 тысяч.

25 процентов молодых правоохранителей считают для себя приемлемым месячный оклад в 50–60 тысяч рублей. Ещё столько же специалистов из этой области готовы работать за 30–40 тысяч.

Занятые в сфере финансов, консалтинга и рекламы чаще всего рассчитывают получать от 30 до 40 тысяч рублей в месяц. Ещё 15 процентов согласны на 20—30 тысяч.

По данным телеканала, самые скромные зарплатные ожидания наблюдаются у молодых людей, которые работают в науке, образовании, культуре и здравоохранении. Практически половина из них рассчитывает на 20–30 тысяч рублей в месяц. 10 процентов сообщили, что хотели бы получать 40–50 тысяч.

В опросе участвовали более двух тысяч жителей крупных городов.

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