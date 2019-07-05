Синоптики пообещали незначительные дожди в Москве 5 июля

Температурный фон возрастёт, однако всё равно будет на 3−4 градуса ниже июльской климатической нормы.

Большую часть пятницы, 5 июля, на погоду столичного региона будет действовать слабовыраженный промежуточный гребень южного антициклона, благодаря чему день будет относительно погожим. Об этом сообщили специалисты погодного центра "Фобос".

Впрочем, к вечеру с приближением с запада североатлантического циклона небо будет хмуриться и кое-где может пройти незначительный дождь.

Температурный фон возрастёт, однако всё равно будет на 3−4 градуса ниже июльской климатической нормы.

— В Москве будет облачно с прояснениями, вечером местами возможен небольшой дождь. Температура воздуха днём в столице составит +19...+21 °С, в области — +17...+22 °С, — говорится в сообщении.

Ветер ожидается юго-западный, 4–9 м/с. Атмосферное давление будет слабо снижаться и составит 739 мм рт. ст.

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