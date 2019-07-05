Житель Хабаровского края пытался продать 75 кг незаконно добытой чёрной икры

Полицейские Хабаровского края при участии регионального УФСБ задержали жителя села Аннинские Минеральные Воды, который незаконно добыл и пытался продать 75 кг чёрной икры. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По её словам, в ходе обыска у мужчины изъято около 150 пол-литровых пластиковых контейнеров, заполненных икрой рыб осетровых видов. Найденную икру передали на ответственное хранение.

В отношении местного жителя возбуждено уголовное дело, и сейчас он заключён под стражу.