В "Роскачестве" назвали самое безопасное место для ребёнка в машине

Как отмечают представители организации, автомобильные кресла нужно подбирать строго по возрасту, росту и весу ребёнка.

Середина заднего сиденья автомобиля является самым безопасным местом для детского кресла. Об этом сообщает пресс-служба "Роскачества".

По данным специалистов организации, автомобильные кресла нужно подбирать строго по возрасту, росту и весу ребёнка. Отмечается, что альтернативные автомобильному креслу треугольники, направляющие лямки, адаптеры, стяжки, корректоры, фиксаторы и бескаркасные автомобильные кресла не обеспечивают безопасности.

В "Роскачестве" добавили, что детей до семи лет нужно перевозить исключительно в автокреслах. При этом с ребёнка лучше снять верхнюю одежду, так как, если машина резко затормозит, он может вылететь из расстёгнутого комбинезона.

Желательно также, подчёркивают специалисты, как можно дольше, а лучше всего — до полутора лет, возить ребёнка против хода движения. По их словам, автолюльку можно поставить на переднее сиденье, но перед этим отключить подушку безопасности.