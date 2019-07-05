Хабаровская продавщица с помощью бейджа обворовывала магазин почти полгода

Продавщица с помощью специального бейджа смогла обокрасть продуктовый магазин, где она и работала, на 540 тысяч рублей. Инцидент произошёл в посёлке Хор Хабаровского края, сообщает региональное управление МВД РФ.

Недостачу обнаружила директор магазина, которая провела ревизию. Она же и обратилась в полицию.

— Сотрудники полиции установили, что к хищению денег причастна бывшая продавец-кассир торговой точки. 22-летняя подозреваемая в течение пяти месяцев с помощью специального бейджа отменяла покупку товара, а денежные средства присваивала себе, — пояснили в ведомстве.

Деньги молодая продавщица тратила на личные нужды. Теперь ей грозит лишение свободы сроком до шести лет. Пока же с неё взяли подписку о невыезде.

Ранее Лайф сообщал о кассирше из Башкирии, которая обокрала банк на 23 миллиона рублей. Спустя месяц её задержали на съёмной квартире в Казани.