В Киргизии мужчина застрелил двух сотрудников турфирмы и захватил заложницу

Житель Киргизии застрелил двух сотрудников туристической компании в Иссык-Кульской области республики. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на иссык-кульское УВД.

Кроме того, мужчина взял в заложники ещё одну сотрудницу и вместе с ней скрылся с места происшествия. По предварительным данным, убийство двух человек произошло на бытовой почве.

Для установления местонахождения преступника, личность которого уже удалось выяснить, и его задержания в район направлены подразделения спецназа, которыми руководит прибывший из Бишкека замглавы МВД Мирдан Каниметов.

Погибшие, заложница и подозреваемый — граждане Киргизии.