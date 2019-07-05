В Киргизии мужчина застрелил двух сотрудников турфирмы и захватил заложницу

Житель Киргизии застрелил двух сотрудников туристической компании в Иссык-Кульской области республики. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на иссык-кульское УВД.
Кроме того, мужчина взял в заложники ещё одну сотрудницу и вместе с ней скрылся с места происшествия. По предварительным данным, убийство двух человек произошло на бытовой почве.
Для установления местонахождения преступника, личность которого уже удалось выяснить, и его задержания в район направлены подразделения спецназа, которыми руководит прибывший из Бишкека замглавы МВД Мирдан Каниметов.
Погибшие, заложница и подозреваемый — граждане Киргизии.
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