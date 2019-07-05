Детям сбежавшей с миллионами в Казань кассирши помогут психологи

О состоянии девочек, которые вместе с родителями скрывались в Татарстане, не сообщается.

Психологи окажут необходимую помощь двум несовершеннолетним дочерям кассирши Россельхозбанка Луизы Хайруллиной, которая похитила 23 миллиона рублей и сбежала из Салавата в Казань. Об этом сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка в Республике Башкортостан Милана Скоробогатова.

— Детям, безусловно, будет оказана психологическая помощь и сделано всё необходимое, исходя из их состояния, — заявила омбудсмен РИА "Новости".

Хайруллина была задержана 4 июля на съёмной квартире в Казани. В столице Татарстана она находилась вместе с родственниками. Женщина отказывается говорить правоохранителям, где спрятала похищенные деньги.

Напомним, 27 мая в конце рабочего дня Луиза Хайруллина ушла из отделения Россельхозбанка, прихватив крупную сумму денежных средств. Когда денег хватились и цепочка привела именно к Хайруллиной, по месту проживания не нашли ни саму Луизу, ни её мужа, ни детей. Отец кассирши заявил в полицию о пропаже семьи. На женщину завели уголовное дело, ей грозит до десяти лет лишения свободы.