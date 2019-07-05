Челябинские хирурги искали опухоль у 12-летнего мальчика, а нашли второй желудок

Ребёнок жаловался на слабость, очень часто у него поднималась температура, но родители списывали всё на усталость в конце учебного года. А уже через несколько недель забили тревогу.

Хирурги Челябинска прооперировали 12-летнего Максима с редкой врождённой патологией — удвоением желудка. Как сообщает портал 74.ru, точный диагноз удалось установить на стадии, когда мальчик находился на операционном столе.

Ребёнок ещё весной этого года начал жаловаться на слабость, очень часто у него поднималась температура. Родители списывали всё на усталость в конце учебного года, но уже спустя несколько недель забили тревогу. Максиму назначили сначала антибиотики, но результата это не приносило, затем его начали направлять к различным специалистам.

— [Терапевт] отправила на УЗИ органов брюшной полости, там нам и сказали, что есть образование и, вероятнее всего, оно относится к почкам, — отметил отец мальчика Константин.

По его словам, компьютерная томография показала, что размер опухоли был больше ещё на пять сантиметров, и тогда консилиум врачей решил, что мальчика нужно оперировать, и чем раньше, тем лучше. Подросток оказался на операционном столе, но в ходе хирургического вмешательства стало известно, что опухоли нет.

— Надпочечник оказался здоровым, — рассказывает главный детский хирург региона Николай Ростовцев. — Мы отодвинули селезёнку, потом поджелудочную железу и только тогда увидели на задней стенке желудка, около позвоночника, образование, которое видели на УЗИ.

Как отметил доктор, в медицине встречаются удвоения пищевода, кишечника, но удвоения желудка крайне редки.

— Сбой происходит ещё на этапе закладки органа — на желудке образовался дивертикул, впоследствии он заполнился дермоидом и жиром. Он соединялся с желудком общей стенкой, поэтому после удаления образования нам пришлось ушивать желудок, — добавил хирург.

Ростовцев предполагает, что образование продолжало бы расти вместе с мальчиком и через несколько лет могло увеличиться в размере в несколько раз.