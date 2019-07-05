Роструд объяснил, как платить работающим за отпускников

В ведомстве выделяют три способа замены отпускника: совмещение, временный перевод и совместительство.

В Роструде объяснили, как должна оплачиваться работа сотрудников, которые одновременно выполняют свои обязанности и обязанности ушедших в отпуск коллег. Об этом сообщает "Российская газета".

В ведомстве выделяют три способа замены отпускника: совмещение (одновременное выполнение своих и чужих обязанностей), временный перевод (выполнение работы только ушедшего в отпуск коллеги) и совместительство, когда сотрудник занимается работой коллеги в свободное от своей работы время.

Так, для работы по совместительству отдельно заключается договор. Она должна длиться не больше четырёх часов в день либо целый (свободный от основной работы) день. Оплачиваться труд должен, исходя из потраченного на работу времени, в зависимости от выработки либо на других условиях, определённых договором.

Совмещение должностей происходит в рамках одного трудового договора, работа выполняется в обычном режиме. При этом сумма оплаты должна быть прописана в дополнительном соглашении, она также может зависеть от времени или объёма выполненной работы.

Совмещение допускается с письменного согласия сотрудника, при этом он может отказаться от дополнительной работы.