СК показал момент стрельбы в ТЦ Тюмени

На фоне личной неприязни молодой человек три раза выстрелил из травматического пистолета в 40-летнего мужчину.

Следственный комитет РФ опубликовал видео с места стрельбы в торговом центре "Кристалл" в Тюмени. На кадрах видно, как один из вооружённых мужчин угрожает посетителям ТЦ ножом, а другой открывает огонь из травматического пистолета.

Кроме того, на записи с видеокамер можно увидеть, как из торгового центра выходит группа мужчин, один из которых держит в руках предмет, похожий на автомат или ружьё. Тем временем сотрудники и посетители ТЦ быстро покидают территорию.

Ранее Лайф писал, что 3 июля несколько мужчин устроили стрельбу в торговом центре "Кристалл" в Тюмени. Они открыли огонь из травматического пистолета, после чего скрылись с места происшествия на иномарках.

В результате инцидента никто не пострадал, однако в целях безопасности все сотрудники и посетители ТРЦ были эвакуированы.

Оперативники уже успели задержать подозреваемого и изъять у него травматический пистолет и охотничий карабин. По данным полиции, причиной происшествия стал конфликт между посетителями ТЦ, в результате чего на фоне личной неприязни молодой человек произвёл три выстрела в 40-летнего мужчину.