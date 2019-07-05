Морг в Кирове четыре месяца не выдаёт тело умершего из-за "сомнений" полицейских

При этом в морге сообщили, что тело усопшего бесплатно хранится месяц, не исключено, что женщине придётся ещё и оплачивать счёт.

Жительница Кирова Ольга Березина уже четвёртый месяц не может похоронить своего бывшего супруга. Как рассказала Лайфу женщина, морг отказывается выдавать тело из-за "бумажной волокиты", которую, по её словам, устроили силовые ведомства.

Экс-супруг Березиной Александр скончался в марте 2019 года. Он пришёл к женщине в гости, чтобы навестить сына, но не дошёл буквально метр — мужчине стало плохо на пороге. Ольга вызвала скорую помощь, но от госпитализации он отказался. Позднее Александра всё же забрали медики, и он умер в больнице. Единственным его родственником является Ольга.

— Почему я не могу (захоронить. — Прим. ред.)? Если у него нет родственников, если он был детдомовский и если, к примеру, у меня тоже никого нет, я буду тоже так четыре месяца лежать? — рассказывает Березина.

Женщина начала собирать документы и готовить похороны. Для выдачи тела сотрудники морга потребовали справки от полицейских. Когда Березина обратилась в региональное управление МВД России, то правоохранители, по её словам, сказали, что на теле Александра обнаружена ссадина и нужно проверить, не убили ли его. Была назначена экспертиза, через месяц стало известно, что ссадина не была смертельной.

Березина утверждает, что её начали направлять то к одному участковому, то к другому, так как не могли найти материалы дела, а, соответственно, и выдать разрешение на захоронение. В конце концов заветный документ был получен, но в этой ситуации точка поставлена не была: правоохранители не написали, что тело разрешено к захоронению, а значит, женщине снова придётся иметь дело с документами.

В морге Ольге сказали, что бесплатно хранить тело у себя они могут один месяц. Не исключено, что, когда эта история с пропавшей строчкой в документе закончится, бывшей жене придётся ещё и оплачивать счёт. Сейчас женщина готовит обращение к главе города.