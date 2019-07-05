Задержана ОПГ из 90-х, причастная как минимум к десяти убийствам

В Крыму, Москве, Кирове и Чите задержали шесть участников организованной преступной группы из 1990-х. Как полагает следствие, банда причастна к убийствам как минимум десяти человек. Об этом сообщает СК РФ.

— В состав преступной группы входило не менее 10 человек. Участники группировки выполняли различные функции. Один из них, так называемый киллер, занимался непосредственно убийствами. Другие помимо соучастия в убийствах занимались обеспечением исполнителей преступлений оружием, транспортом, скрывали следы совершённых убийств, — сообщили в ведомстве.

По данным следствия, пять человек были убиты в Читинской области, с остальными расправились в Москве. У бандитов был автомат Калашникова, пистолет Макарова, пистолет-пулемёт "Кедр", пистолет "Вальтер" и два пистолета ТТ.

ОПГ распалась в 1999 году после того, как её лидера задержали, а после отправили в колонию.

Теперь участникам ОПГ грозит пожизненное лишение свободы.