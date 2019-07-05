ФСБ задержала россиянина, подозреваемого в госизмене

ФСБ РФ сообщила, что был задержан россиянин Александр Воробьёв, которого подозревают в госизмене. При этом, где проходила спецоперация, не раскрывается.

— 4 июля 2019 года в рамках возбуждённого по ст. 275 УК России уголовного дела задержан гражданин РФ Александр Воробьёв, подозреваемый в совершении государственной измены, — сообщили в ЦОС ФСБ.

Сейчас с ним проводят следственные действия. Стоит отметить, что ни должность, ни род деятельности Воробьёва не сообщаются.