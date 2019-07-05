Синоптики рассказали, сколько ещё москвичам ждать тепла

Дожди и температура ниже климатической нормы продержатся в столице в течение следующей недели.

Тёплая, солнечная и комфортная погода вернётся в Москву не скоро. Осенняя прохлада, дожди и сильный ветер с порывами ожидаются в столице до середины июля. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Александра Синенкова.

— На выходных — дождь, местами — сильный, порывистый ветер, температура — не выше плюс 15. Потеплеет не скоро — всю следующую неделю дожди и не выше плюс 20, — рассказал Синенков.

Ранее синоптики предупредили, что в ближайшие выходные москвичей ждут не только ветреная погода и дожди, но и крайне низкая температура, которая достигнет "холодного дна". Тем временем научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд заявил, что в июле на территории России ожидается изменчивая погода с периодами жары и похолодания. Эксперт объяснил перепады температур глобальным потеплением.