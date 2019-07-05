Ракетный эсминец США Carney попал на видео во время манёвров в Чёрном море

Мониторинг ситуации в регионе ведут десять кораблей российского флота, находящихся на учениях в открытом море.

Министерство обороны России показало видео облёта акватории Чёрного моря, снятое во время международных учений Sea Breeze 2019. В ведомстве отметили, что на записи можно увидеть эсминец ВМС США Carney.

Напомним, ежегодные учения Sea Breeze 2019 начались 1 июля. В них принимают участие военные из 19 стран. В них задействованы авиация и корабли США, Великобритании, Канады, Италии, Турции, Польши, Норвегии, Болгарии, Греции, Румынии, Дании, Латвии, Эстонии и их союзников — ОАЭ, Швеции, Украины, Молдавии, Грузии.

Как отмечается, мониторинг ситуации в регионе ведут десять кораблей российского флота. Они также находятся на учениях в открытом море.