Неизвестный похитил у пенсионера 5,4 млн, представившись работником банка

Полицейские проверяют информацию о хищении 5,4 млн рублей со счёта пожилого жителя российской столицы, сообщает агентство "Москва".
Мужчина 1945 года рождения обратился к правоохранителям 4 июля. Как выяснилось, в июне ему позвонил неизвестный и, представившись сотрудником банка, узнал коды доступа. После этого с расчётных счетов мужчины было похищено более пяти миллионов рублей.
Сотрудники МВД РФ устанавливают обстоятельства случившегося, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее Лайф сообщал, что в Москве со счёта бизнесмена украли более 5,3 миллиона рублей.
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