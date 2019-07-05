Неизвестный похитил у пенсионера 5,4 млн, представившись работником банка

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Фото © Pixabay

В начале июня он узнал у мужчины коды доступа, после чего вывел денежные средства.

Полицейские проверяют информацию о хищении 5,4 млн рублей со счёта пожилого жителя российской столицы, сообщает агентство "Москва".

Мужчина 1945 года рождения обратился к правоохранителям 4 июля. Как выяснилось, в июне ему позвонил неизвестный и, представившись сотрудником банка, узнал коды доступа. После этого с расчётных счетов мужчины было похищено более пяти миллионов рублей.

Сотрудники МВД РФ устанавливают обстоятельства случившегося, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Лайф сообщал, что в Москве со счёта бизнесмена украли более 5,3 миллиона рублей.

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